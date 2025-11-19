Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Уральский полпред Жога собрал губернаторов, чтобы усилить антитеррор

Полпред Жога собрал губернаторов Урала для усиления антитеррористических мер
19 ноября 2025 в 18:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жога дал установки губернаторам по усилению антитеррористических мер

Жога дал установки губернаторам по усилению антитеррористических мер

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога провел заседание Коллегии по нацбезопасности, посвященное антитеррористической защите инфраструктуры округа. В совещании по видеосвязи участвовали все губернаторы уральских регионов и представители силовых ведомств.

На заседании Коллегии по вопросам национальной безопасности обсуждались меры по усилению защиты критически важных объектов в шести субъектах Уральского федерального округа. Участники совещания выработали конкретные рекомендации для дальнейшей работы в этом направлении.

«Были выработаны рекомендации для усиления работы в данном направлении», — сообщили в аппарате полномочного представителя президента по итогам заседания.

Продолжение после рекламы

Коллегия по вопросам национальной безопасности при полпреде УрФО является постоянно действующим совещательным органом. В ее регулярных заседаниях участвуют руководители регионов округа, представители силовых структур и правоохранительных органов. Тема антитеррористической защищенности инфраструктуры остается приоритетной в условиях проведения специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал