Уральский полпред Жога собрал губернаторов, чтобы усилить антитеррор
Жога дал установки губернаторам по усилению антитеррористических мер
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога провел заседание Коллегии по нацбезопасности, посвященное антитеррористической защите инфраструктуры округа. В совещании по видеосвязи участвовали все губернаторы уральских регионов и представители силовых ведомств.
На заседании Коллегии по вопросам национальной безопасности обсуждались меры по усилению защиты критически важных объектов в шести субъектах Уральского федерального округа. Участники совещания выработали конкретные рекомендации для дальнейшей работы в этом направлении.
«Были выработаны рекомендации для усиления работы в данном направлении», — сообщили в аппарате полномочного представителя президента по итогам заседания.
Коллегия по вопросам национальной безопасности при полпреде УрФО является постоянно действующим совещательным органом. В ее регулярных заседаниях участвуют руководители регионов округа, представители силовых структур и правоохранительных органов. Тема антитеррористической защищенности инфраструктуры остается приоритетной в условиях проведения специальной военной операции.
