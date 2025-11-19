Уральский полпред Жога собрал губернаторов, чтобы усилить антитеррор

Жога дал установки губернаторам по усилению антитеррористических мер Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога провел заседание Коллегии по нацбезопасности, посвященное антитеррористической защите инфраструктуры округа. В совещании по видеосвязи участвовали все губернаторы уральских регионов и представители силовых ведомств.

На заседании Коллегии по вопросам национальной безопасности обсуждались меры по усилению защиты критически важных объектов в шести субъектах Уральского федерального округа. Участники совещания выработали конкретные рекомендации для дальнейшей работы в этом направлении.

«Были выработаны рекомендации для усиления работы в данном направлении», — сообщили в аппарате полномочного представителя президента по итогам заседания.

Продолжение после рекламы