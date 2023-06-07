В ХМАО резко упала стоимость аренды квартир

В Сургуте аренда квартир подешевела на 30%

08 июня 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Съемное жилье в Сургуте подешевело почти на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте резко упала стоимость аренды квартир. К началу июня съемное жилье в городе подешевело почти на 30%, что следует из данных сервиса Restate. «В Сургуте средняя стоимость аренды квартиры составляет 35,5 тысяч рублей. Это почти на 30% меньше, чем в середине мая», — следует из данных сервиса Restate. В конце весны аналитики при этом отмечали резкий рост средней цены на аренду недвижимости более чем на 65%, а цены доходили до 45 тысяч. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Сова» в Сургуте Дмитрия Бысова, спрос на недвижимость сейчас упал, поскольку многие уезжают из города на лето. «Сейчас все разъехались. Когда поедут те же студенты, например, у людей выбора не будет, и будут снимать подороже. Сейчас выбор большой, а спрос нет», — рассказал Бысов журналисту агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на дачные участки. К концу мая земля в Сургуте подешевела более чем на 25%.

В Сургуте резко упала стоимость аренды квартир. К началу июня съемное жилье в городе подешевело почти на 30%, что следует из данных сервиса Restate. «В Сургуте средняя стоимость аренды квартиры составляет 35,5 тысяч рублей. Это почти на 30% меньше, чем в середине мая», — следует из данных сервиса Restate. В конце весны аналитики при этом отмечали резкий рост средней цены на аренду недвижимости более чем на 65%, а цены доходили до 45 тысяч. По словам руководителя филиала агентства недвижимости «Сова» в Сургуте Дмитрия Бысова, спрос на недвижимость сейчас упал, поскольку многие уезжают из города на лето. «Сейчас все разъехались. Когда поедут те же студенты, например, у людей выбора не будет, и будут снимать подороже. Сейчас выбор большой, а спрос нет», — рассказал Бысов журналисту агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на дачные участки. К концу мая земля в Сургуте подешевела более чем на 25%.