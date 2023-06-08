Силовики заинтересовались больницей в Тагиле, где ветеран упала с каталки

Прокуратура Нижнего Тагила проверит инцидент с падением ветерана с каталки в больнице

08 июня 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Проверкой ЧП уже занимаются в свердловском минздраве, теперь подключится и прокуратура Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Джержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации URA.RU о ветеране труда, упавшей с каталки в больнице № 1. Силовики изучат, надлежащим ли образом оказывалась медицинская помощь престарелой женщине, пояснила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 94-летней пациентке в нижнетагильской больнице. Сотрудники прокуратуры уже связались с сыном пожилой женщины. В ближайшие дни он подойдет и подаст заявление в органы прокуратуры», — сообщила Канатова. Во время проверки прокуроры оценят, как сотрудниками больницы соблюдаются требования законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Марина Канатова. Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице № 1, куда ее доставила скорая. В этот момент никого из медиков рядом с 94-летней женщиной не было. Пожилая пациентка при падении сломала ногу и получила другие травмы.

Прокуратура Джержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации URA.RU о ветеране труда, упавшей с каталки в больнице № 1. Силовики изучат, надлежащим ли образом оказывалась медицинская помощь престарелой женщине, пояснила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 94-летней пациентке в нижнетагильской больнице. Сотрудники прокуратуры уже связались с сыном пожилой женщины. В ближайшие дни он подойдет и подаст заявление в органы прокуратуры», — сообщила Канатова. Во время проверки прокуроры оценят, как сотрудниками больницы соблюдаются требования законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Марина Канатова. Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице № 1, куда ее доставила скорая. В этот момент никого из медиков рядом с 94-летней женщиной не было. Пожилая пациентка при падении сломала ногу и получила другие травмы.