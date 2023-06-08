Силовики заинтересовались больницей в Тагиле, где ветеран упала с каталки

Прокуратура Нижнего Тагила проверит инцидент с падением ветерана с каталки в больнице
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Проверкой ЧП уже занимаются в свердловском минздраве, теперь подключится и прокуратура Фото:

Прокуратура Джержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации URA.RU о ветеране труда, упавшей с каталки в больнице № 1. Силовики изучат, надлежащим ли образом оказывалась медицинская помощь престарелой женщине, пояснила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 94-летней пациентке в нижнетагильской больнице. Сотрудники прокуратуры уже связались с сыном пожилой женщины. В ближайшие дни он подойдет и подаст заявление в органы прокуратуры», — сообщила Канатова.

Во время проверки прокуроры оценят, как сотрудниками больницы соблюдаются требования законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Марина Канатова.

Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице № 1, куда ее доставила скорая. В этот момент никого из медиков рядом с 94-летней женщиной не было. Пожилая пациентка при падении сломала ногу и получила другие травмы.

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Прокуратура Джержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации URA.RU о ветеране труда, упавшей с каталки в больнице № 1. Силовики изучат, надлежащим ли образом оказывалась медицинская помощь престарелой женщине, пояснила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 94-летней пациентке в нижнетагильской больнице. Сотрудники прокуратуры уже связались с сыном пожилой женщины. В ближайшие дни он подойдет и подаст заявление в органы прокуратуры», — сообщила Канатова. Во время проверки прокуроры оценят, как сотрудниками больницы соблюдаются требования законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Марина Канатова. Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице № 1, куда ее доставила скорая. В этот момент никого из медиков рядом с 94-летней женщиной не было. Пожилая пациентка при падении сломала ногу и получила другие травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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