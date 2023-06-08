В момент ЧП рядом с женщиной не было никого из врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице № 1 Нижнего Тагила 94-летняя пенсионерка Вера Баженина упала с каталки и получила серьезные травмы, в том числе перелом ноги. В момент ЧП рядом с женщиной, которую привезли на скорой, не было медиков. По этому факту будет подано заявление в прокуратуру, рассказал URA.RU сын пострадавшей — Сергей Баженин.

«Маму привезли на скорой помощи в первую горбольницу с сильными отеками ног. Она у меня не ходит уже три года после перелома шейки бедра. Ее положили на каталку, у которой был лишь один бортик», — рассказал Сергей Баженин.

По его словам, примерно через полчаса пришла медсестра и измерила давление, еще через столько же у пациентки взяли анализ крови. Больше никто из персонала интереса к престарелой женщине не проявлял. Когда мама уснула, мужчина отлучился в туалет. В это время и случилась беда.

«Я выскочил на шум, крик — оказалось, мама упала с каталки. Картина была страшная: голова разбита, вся в крови, плачет, встать не может. Прибежали тут и врачи, кое-как мы смогли ее поднять. Сделали рентген — оказался перелом левой ноги», — продолжает мужчина.

Когда встал вопрос о госпитализации, Баженин прямо спросил врачей: будут ли ухаживать за его мамой так, как она в том нуждается? «Спросил, будут ли кормить ее с ложки, менять памперсы и тому подобное. Мне ответили — нет, специального ухода нет. Тогда я сказал, что забираю маму домой. Не хочу, чтобы она там лежала голодная, грязная и кричала от боли», — с горечью говорит мужчина, который и сам пенсионер.

Сейчас Баженин намерен пожаловаться в прокуратуру. Он считает, что его маме предоставили небезопасную каталку, заставили 94-летнюю женщину почти три часа томиться в приемном покое и не оказали качественных медицинских услуг. «Моя мама — ветеран труда. Всю жизнь проработала на УВЗ инженером-конструктором. Неужели она не заслужила внимания врачей?» — недоумевает тагильчанин.

За комментарием корреспондент обратился в свердловский минздрав. «По этому факту будет проведена проверка», — ответил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Ранее в Нижнем Тагиле 77-летняя женщина умерла после того, как ее уронили с тележки-каталки. Это произошло после того, как пациентку грузили в карету скорой помощи.

Обновлено в 15.10 — добавлен комментарий минздрава.

Сейчас сын сам пытается выходить маму после неудачного визита к врачам Фото: Сергей Баженин