«РВ»: спецназ в Москве задержал вступившего в ДРГ победителя «Битвы экстрасенсов» 09 июня 2023 в 00:44 Размер текста - 17 + Спецназ задержал нескольких участников группировки РДК, среди них был Дмитрий Волхов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале , отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи. Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований. В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале, отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи. Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям