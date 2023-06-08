«РВ»: спецназ в Москве задержал вступившего в ДРГ победителя «Битвы экстрасенсов»

В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале, отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи.
Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований.
В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале, отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи. Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований.