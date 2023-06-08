08 июня 2023

«РВ»: спецназ в Москве задержал вступившего в ДРГ победителя «Битвы экстрасенсов»

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Спецназ задержал нескольких участников группировки РДК, среди них был Дмитрий Волхов Фото:

В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале, отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи.

Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований.

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В Москве задержали 34-летнего победителя шоу «Битва экстрасенсов» 13-го сезона Дмитрия Волхова вступившего в диверсионно-разведывательную группу «Русский добровольческий корпус» (ДРГ), сформировавшуюся в августе 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Бандгруппа террористов накрыта спецназом в Москве», — написали в канале, отметив, что в их числе был Дмитрий Волхов. Сообщается, что у иностранных наемников изъяли листовки с агитацией и ножи. Ранее боевики ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ начали вести бой с диверсантами в Шебекинском округе. По его словам, мирные жители ежедневно погибают из-за действий террористических формирований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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