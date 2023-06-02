WarGonzo: украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, ВСУ, украинские военные, stock
Русский добровольческий корпус (РДК) предпринял попытку прорваться в Белгородскую оюласть Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Русский добровольческий корпус (РДК) попытался прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщают источники telegram-канала WarGonzo.

«РДК предпринял попытку прорыва в Белгородской области», — заявляет канал. Отмечается, что подробности будут позже.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Русский добровольческий корпус (РДК) попытался прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщают источники telegram-канала WarGonzo. «РДК предпринял попытку прорыва в Белгородской области», — заявляет канал. Отмечается, что подробности будут позже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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