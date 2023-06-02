WarGonzo: украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Русский добровольческий корпус (РДК) предпринял попытку прорваться в Белгородскую оюласть
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Русский добровольческий корпус (РДК) попытался прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщают источники telegram-канала WarGonzo.
«РДК предпринял попытку прорыва в Белгородской области», — заявляет
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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