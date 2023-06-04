Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с диверсантами

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ВС РФ ведет бои с диверсантами, сообщил Вячеслав Гладков (архивное фото) Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под атаку противника попало село Новая Таволжанка.

«Идет бой в Новой Таволжанке. Надеюсь, что все они (участники ДРГ — прим. URA.RU) будут уничтожены», — рассказал Гладков. Видео опубликовано в его telegram-канале.

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ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под атаку противника попало село Новая Таволжанка. «Идет бой в Новой Таволжанке. Надеюсь, что все они (участники ДРГ — прим. URA.RU) будут уничтожены», — рассказал Гладков. Видео опубликовано в его telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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