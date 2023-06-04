Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с диверсантами

ВС РФ ведет бои с диверсантами, сообщил Вячеслав Гладков (архивное фото)
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под атаку противника попало село Новая Таволжанка.
«Идет бой в Новой Таволжанке. Надеюсь, что все они (участники ДРГ — прим. URA.RU) будут уничтожены», — рассказал Гладков. Видео опубликовано в его
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