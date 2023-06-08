08 июня 2023

Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Трамп должен явиться в федеральный суд на следующей неделе Фото:

Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвали в суд на следующей неделе. Об этом его уведомили через адвокатов.

«Коррумпированная администрация [президента] Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения. Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник… Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим лидером США», — рассказал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трампу было выдвинуто обвинение в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями. Помимо этого утверждается, что бывший президент был замешан в махинациях, связанных с хранением секретных документов. Прокуратура США сумела отыскать аудиозапись где Трамп якобы признается в том, что засекреченные документы у него действительно были, об этом рассказал телеканал CNN.

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Бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвали в суд на следующей неделе. Об этом его уведомили через адвокатов. «Коррумпированная администрация [президента] Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения. Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник… Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим лидером США», — рассказал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее Трампу было выдвинуто обвинение в связи с предполагаемыми финансовыми махинациями. Помимо этого утверждается, что бывший президент был замешан в махинациях, связанных с хранением секретных документов. Прокуратура США сумела отыскать аудиозапись где Трамп якобы признается в том, что засекреченные документы у него действительно были, об этом рассказал телеканал CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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