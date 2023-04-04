Что известно о деле Дональда Трампа

05 апреля 2023 в 08:03 Размер текста - 17 +

Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы, сообщают СМИ Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президенту США Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Уточняется, что дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. URA.RU кратко объясняет, что известно о деле Трампа. Трампа арестовали 4 апреля до предъявления обвинений. Экс-президент прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена добровольно, чтобы сдать отпечатки пальцев.

Через непродолжительное время арест с Трампа был снят. Политику было выдвинуто 34 обвинения, после чего он покинул здание суда. Адвокат Трампа уточнил, что бывший президент был разочарован обвинениями. Трамп добавил, что фальшивые обвинения прокуратуры Манхэттена нужны для того, чтобы помешать предстоящим выборам, а дело должно быть прекращено немедленно.

Телеканал « Fox News » подсчитал, какой максимальный срок может грозить Трампу. Максимально возможное наказание достигло 136 лет тюрьмы. Следующее заседание запланировано на 4 декабря 2023 года.

» подсчитал, какой максимальный срок может грозить Трампу. Максимально возможное наказание достигло 136 лет тюрьмы. Следующее заседание запланировано на 4 декабря 2023 года. После отбытия из зала суда, Трамп дал комментарий касательно дела. Он сообщил, что его шокировало слушание. Политик отметил, что почти каждый юридический эксперт сказал, что экс-президент не сделал ничего противозаконного.

Позже Трамп высказал свое мнение про президентство Джо Байдена. Он заявил, что Байден способен развязать третью мировую войну, пока США «катятся в ад». Политик заключил, что его команда сделает «Америку великой снова». Впервые обвинения Трампу были выдвинуты в 2018 году. Тогда порноактриса Сторми Дэниелс обвинила экс-президента о передаче ей денег за молчание о сексуальной связи политика с ней. Уточняется, что Трамп и его адвокат якобы сделали перевод 130 тысяч долларов порноактрисе, оформив выплаты, как «юридические расходы» через свою компанию Trump Ogranization. Началось судебное разбирательство, в ходе которого истец не смог предоставить достаточно убедительные доказательства против Трампа. Однако адвокат политика Майкл Коэн получил три года тюрьмы. После неудачного обвинения порноактриса предоставила дополнительные данные. Она указала, что Трамп также платил ей деньги за молчание о секретных документах касательно фальсификации выборов 2016 года в США, организованных командой политика. Судебное разбирательство длится уже несколько лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-президенту США Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям. Уточняется, что дело касается предполагаемых выплат порновезде Сторми Дэниелс за молчание во время его предвыборной кампании 2016 года. По версии прокуратуры, выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Утверждается, что Трамп сделал это, чтобы скрыть другие преступления, связанные с избирательной кампанией. URA.RU кратко объясняет, что известно о деле Трампа. Впервые обвинения Трампу были выдвинуты в 2018 году. Тогда порноактриса Сторми Дэниелс обвинила экс-президента о передаче ей денег за молчание о сексуальной связи политика с ней. Уточняется, что Трамп и его адвокат якобы сделали перевод 130 тысяч долларов порноактрисе, оформив выплаты, как «юридические расходы» через свою компанию Trump Ogranization. Началось судебное разбирательство, в ходе которого истец не смог предоставить достаточно убедительные доказательства против Трампа. Однако адвокат политика Майкл Коэн получил три года тюрьмы. После неудачного обвинения порноактриса предоставила дополнительные данные. Она указала, что Трамп также платил ей деньги за молчание о секретных документах касательно фальсификации выборов 2016 года в США, организованных командой политика. Судебное разбирательство длится уже несколько лет.