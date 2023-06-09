Сбитый беспилотник попал в жилой дом в Воронеже. Фото

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
БПЛА упал в Воронеже, сообщил Александр Гусев Фото:

В Воронеже в жилой дом попал сбитый БПЛА со взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Двое ранены.

«Cбитый БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже», — сообщает канал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что беспилотник упал на улице Белинского. Два человека ранены. На объекте находятся все необходимые спецслужбы. Местные жители слышали два взрыва.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не поступило.

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В Воронеже в жилой дом попал сбитый БПЛА со взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Двое ранены. «Cбитый БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже», — сообщает канал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что беспилотник упал на улице Белинского. Два человека ранены. На объекте находятся все необходимые спецслужбы. Местные жители слышали два взрыва. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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