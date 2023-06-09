ФСБ задержала экс-сотрудника оборонного предприятия за слив данных Германии. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Житель Омской области подозревается в передаче данных Германии, сообщает ФСБ Фото:

В Омской области был задержан бывший сотрудник предприятия ОПК за передачу данных в пользу Германии. Об этом сообщает ФСБ России.

«Задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — сообщает ФСБ. Слова ведомства передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело за госизмену.

Это не первый случай задержания жителей России за шпионаж. Так, в Тверской области был задержан гражданин Украины. Жителя Приморского края арестовали за слежку в пользу военной разведки Украины, передает телеканал 360.

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В Омской области был задержан бывший сотрудник предприятия ОПК за передачу данных в пользу Германии. Об этом сообщает ФСБ России. «Задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — сообщает ФСБ. Слова ведомства передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело за госизмену. Это не первый случай задержания жителей России за шпионаж. Так, в Тверской области был задержан гражданин Украины. Жителя Приморского края арестовали за слежку в пользу военной разведки Украины, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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