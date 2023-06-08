Тюменские силовики начали массовую проверку «наливаек»

Полиция проверяет тюменские магазины разливных напитков

В тюменских магазинах не нашли следов отравленного сидра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Тюменская полиция начала массовую проверку магазинов разливных напитков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, силовики взялись за так называемые «наливайки» после трагедии, связанной с массовой гибелью людей от поддельного сидра.

«Магазины разливных напитков начали проверять сразу после того, как произошло массовое отравление людей поддельным сидром. Сотрудники полиции работают над выявлением потенциально опасной продукции. Проверяют документы, идет визуальный осмотр товара. В проверках также участвуют представители Роспотребнадзора», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили, что в Тюмени идут проверки магазинов разливных напитков. «Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в целях изъятия из оборота данной продукции проинформированы участники потребительского рынка, а также профильный департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, управление МВД по Тюменской области и органы местного самоуправления. В случае выявления данной продукции в обороте управлением Роспотребнадзора по Тюменской области будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе, по изъятию опасной продукции из оборота», — указано на официальном сайте ведомства.

Комментарий правоохранительных структур ожидается. Как ранее указывало агентство, в начале июня в России более 100 человек отравились поддельным сидром марки «Мистер Сидр». Есть смертельные случаи.