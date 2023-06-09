Украинские беспилотники пытались атаковать Запорожскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Пострадавших нет, сообщил представитель силовых структур Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Запорожской АЭС средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось перехвалить три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.

«Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель ведомства, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что беспилотники были проверены взрывотехниками.

Как сообщил представитель силовых структур, БПЛА решили уничтожить на месте. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. По словам мэра Владимира Леонтьева, в результате атаки никто не пострадал.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Запорожской АЭС средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось перехвалить три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. «Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель ведомства, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что беспилотники были проверены взрывотехниками. Как сообщил представитель силовых структур, БПЛА решили уничтожить на месте. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. По словам мэра Владимира Леонтьева, в результате атаки никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...