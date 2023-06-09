Украинские беспилотники пытались атаковать Запорожскую АЭС 09 июня 2023 в 20:27 Размер текста - 17 + Пострадавших нет, сообщил представитель силовых структур Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Запорожской АЭС средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось перехвалить три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. «Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель ведомства, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что беспилотники были проверены взрывотехниками. Как сообщил представитель силовых структур, БПЛА решили уничтожить на месте. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. По словам мэра Владимира Леонтьева, в результате атаки никто не пострадал. В районе Запорожской АЭС средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось перехвалить три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур. «Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель ведомства, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что беспилотники были проверены взрывотехниками. Как сообщил представитель силовых структур, БПЛА решили уничтожить на месте. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. По словам мэра Владимира Леонтьева, в результате атаки никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям