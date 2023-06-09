Украинские беспилотники пытались атаковать Запорожскую АЭС

В районе Запорожской АЭС средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось перехвалить три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.
«Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель ведомства, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что беспилотники были проверены взрывотехниками.
Как сообщил представитель силовых структур, БПЛА решили уничтожить на месте. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. По словам мэра Владимира Леонтьева, в результате атаки никто не пострадал.
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