ВСУ сбросили взрывчатку на спасателей в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины гидроэлектростанции. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение Каховской ГЭС и провести расследование, передает телеканал 360.
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