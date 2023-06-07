ВСУ сбросили взрывчатку на спасателей в Новой Каховке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Взрывное устройство было сброшено с беспилотника Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины гидроэлектростанции. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение Каховской ГЭС и провести расследование, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на спасателей во время эвакуации людей в Новой Каховке. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев. «Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника, было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Ранее Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ привели к прорыву плотины гидроэлектростанции. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир должен обратить внимание на разрушение Каховской ГЭС и провести расследование, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...