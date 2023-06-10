В Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Предварительная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС составляет 11,5 миллиардов рублей

10 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

11,5 миллиардов рублей не окончательная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Сумма ущерба от подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области составляет 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, это не окончательная цифра. «А предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и тд — завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей», — заявил Алексенко в своем telegram-канале . Отмечается, что это не окончательная сумма. Алексеенко отметил, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани уменьшится еще на метр. «Это серьезно ускорит спасательную операцию — во многих местах сможем пробиваться к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств», — заявил глава региона. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили подрыв Каховской ГЭС. Из-за атаки по плотину ГЭС возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия Украины варварской акцией. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ОТР.

Сумма ущерба от подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области составляет 11,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, это не окончательная цифра. «А предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и тд — завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 миллиардов рублей», — заявил Алексенко в своем telegram-канале. Отмечается, что это не окончательная сумма. Алексеенко отметил, что к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани уменьшится еще на метр. «Это серьезно ускорит спасательную операцию — во многих местах сможем пробиваться к людям на грузовиках, а не только с помощью плавсредств», — заявил глава региона. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили подрыв Каховской ГЭС. Из-за атаки по плотину ГЭС возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). Президент России Владимир Путин назвал действия Украины варварской акцией. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ОТР.