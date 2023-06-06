ВСУ подорвали Каховскую ГЭС: главное к вечеру 6 июня

Украинские террористы подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 июня.
- Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что атака ВСУ привела к прорыву плотины. Он назвал удары террористическим актом.
- В Новой Каховке началась эвакуация мирных граждан. Леонтьев отметил, что горожанам нужно подождать последующие 72 часа, затем уровень воды упадет до обычного состояния.
- Из-за удара Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ).
- Министр обороны Сергей Шойгу назвал цель атаки по гидроэлектростанции. «Не добившись успеха в наступлении, Киев устроил диверсию на Каховской ГЭС», — заявил он. По его словам, украинские силы ослабили собственные позиции на херсонском направлении.
- Три населенных пункта полностью затопило в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новой Каховки. Город Алешки почти полностью затоплен, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
- Наступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие часы. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. Он назвал это всеобщей атакой с нескольких точек, «чтобы вернуть то, что наше».
- Украинские бойцы 5 июня пытались начать наступления на семи направлениях с помощью пяти бригад. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что попытка была неудачной, ВСУ понесли большие потери.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не предвидится. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского. Также глава Украины призвал Ватикан оказать помощь Киеву в вопросе освобождения пленных.
- Новой волны мобилизации пока не будет. «Речи о том, что грядет какая-то новая мобилизация, пока не идет», — заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Однако он подчеркнул, что российские силы нужно восстанавливать.
- Населенный пункт Берховка около Артемовска (Бахмута) находится под контролем Вооруженных Сил России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что данные об оставлении российскими силами Берховки является фейком.
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