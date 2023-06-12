Нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот

13 июня 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Минфин планирует перенести введение налогового вычета для нефтяных компаний на три года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяные компании ХМАО, добывающие полезные ископаемые на зрелых месторождениях, рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин планирует перенести сроки введения 20-процентного вычета из НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений. «Минфин предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД). Льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы НДД», — сообщает «Коммерсант». Более 80 месторождений ХМАО находится на четвертой — самой поздней стадии разработки. Для извлечения полезных ископаемых из недр зрелых месторождений нефтяники применяют методы добычи, требующие высоких финансовых затрат. Эксперты издания считают, что перенос введения вычета в 20% увеличит поступления в бюджет от НДПИ на 1,15 трлн рублей за три года, однако доход нефтяников от добычи нефти на таких активах снизится. Ранее URA.RU писало, что депутатов ХМАО возмутили налоговые льготы для нефтяников. Из-за налоговых преференций в 2023 году в бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей.

Нефтяные компании ХМАО, добывающие полезные ископаемые на зрелых месторождениях, рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин планирует перенести сроки введения 20-процентного вычета из НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений. «Минфин предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход (НДД). Льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы НДД», — сообщает «Коммерсант». Более 80 месторождений ХМАО находится на четвертой — самой поздней стадии разработки. Для извлечения полезных ископаемых из недр зрелых месторождений нефтяники применяют методы добычи, требующие высоких финансовых затрат. Эксперты издания считают, что перенос введения вычета в 20% увеличит поступления в бюджет от НДПИ на 1,15 трлн рублей за три года, однако доход нефтяников от добычи нефти на таких активах снизится. Ранее URA.RU писало, что депутатов ХМАО возмутили налоговые льготы для нефтяников. Из-за налоговых преференций в 2023 году в бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей.