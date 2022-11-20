Депутатов ХМАО возмутили новые налоговые льготы для нефтяников

21 ноября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Голосование по бюджету на 2023 год состоится 24 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились проектом бюджета на 2023 год, голосование по которому пройдет 24 ноября. Коммунисты остались недовольны беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. «Я вижу, что в бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей ввиду налоговых преференций нефтедобывающим компаниям, которые дает им округ. Это больше на три миллиарда, чем раньше. Но мы с этим категорически не согласны. Реалии таковы, что таких послаблений в текущей политической ситуации в стране быть не должно», — сказал лидер фракции КПРФ Алексей Савинцев. Возмущение налоговыми преференциями для нефтяных компаний также высказал лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун. Однако, по его словам, оппозиционные депутаты не смогут преодолеть решающее большинство в окружном парламенте. Поэтому вопрос предоставления льгот, в большей степени, депутат называет техническим. Между тем, директор департамента финансов и заместитель губернатора ХМАО Вера Дюдина в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать вопрос предоставления льгот. Ранее URA.RU сообщала, что власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

Депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились проектом бюджета на 2023 год, голосование по которому пройдет 24 ноября. Коммунисты остались недовольны беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев. «Я вижу, что в бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей ввиду налоговых преференций нефтедобывающим компаниям, которые дает им округ. Это больше на три миллиарда, чем раньше. Но мы с этим категорически не согласны. Реалии таковы, что таких послаблений в текущей политической ситуации в стране быть не должно», — сказал лидер фракции КПРФ Алексей Савинцев. Возмущение налоговыми преференциями для нефтяных компаний также высказал лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун. Однако, по его словам, оппозиционные депутаты не смогут преодолеть решающее большинство в окружном парламенте. Поэтому вопрос предоставления льгот, в большей степени, депутат называет техническим. Между тем, директор департамента финансов и заместитель губернатора ХМАО Вера Дюдина в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать вопрос предоставления льгот. Ранее URA.RU сообщала, что власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют передать нефтяным компаниям 75 новых участков для добычи углеводородов. О планах заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.