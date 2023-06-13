Евгений Пригожин отказался передавать позиции в Артемовске российским военным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин придумал «тактику-мясорубку» для уничтожения ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, кому Генштаб РФ доверил с ее помощью освободить город за полгода, не справился с задачей вовремя. А заявления Пригожина о нехватке боеприпасов и отказ передать позиции ВС РФ были обусловлены желанием довести дело до конца, считает экс-полковник НАТО, французский военный эксперт Жак Бо.

«Русский генерал Суровикин заявил: «Мы не стремимся к масштабным наступательным операциям, мы завлекаем врага и уничтожаем его. Мы его перемалываем. Именно он ввел понятие «мясорубка». Теперь оно применяется к описанию военной операции русских в Бахмуте, которую доверили проводить Пригожину», — заявил Жак Бо в беседе с журналистом Реджисом Ле Сомье.

По словам эксперта, Пригожину и его частной компании дали задачу уничтожить живую силу и технику противника в Бахмуте. Когда бойцы ЧВК на западную границу города, Генштаб приказал основателю «Вагнера» прекратить участие в операции и передать позиции российским военным, так как отведенные на миссию полгода прошли.

Тем не менее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что он и его штурмовики не намерены так просто останавливаться, ведь до освобождения города «осталась пара метров». Тогда Пригожин начал требовать от Генштаба и Минобороны РФ боеприпасы.

«Единственное, что Генштаб позволил Пригожину, это символически поднять флаг над городом. Так что, все эти театральные разборки между Пригожиным и Генштабом ВС РФ были не <…> борьбой Пригожина за власть, а потому что основатель ЧВК увлекся и рвался дальше вперед, нарушая данный приказ», — подытожил Бо.

URA.RU направила запрос в пресс-службу Евгения Пригожина для уточнения информации. Ответ ожидается.

Пригожин 20 мая сообщил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» Бахмута. Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что бойцам частной компании помогала артиллерия и авиация группировки ВС России «Юг», напоминает MK.RU .