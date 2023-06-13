Путин высказался о необходимости новой мобилизации в РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что слышал о призывах мобилизовать 1-2 миллиона человек, однако считает, что необходимость в мобилизации сейчас отсутствует. С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с военными корреспондентами в Кремле.
«По информации Минобороны РФ становится понятно, что необходимости в мобилизации нет», — заявил Путин. Трансляцию встречи с военкорами вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что с начала года Вооруженные силы РФ набрали более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами — 156 тысяч человек. Только за прошедшую неделю контракты с Вооруженными силами РФ подписали 9,5 тысячи человек, заключил Владимир Путин.
Ранее член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что на данный момент нет необходимости в новой волне мобилизации. Однако он подчеркнул, что необходимо восстановить российские силы. Депутат Государственной думы Андрей Картаполов также опроверг необходимость проведения новой волны частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что нет необходимости в таких мерах, передает Nation News.
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