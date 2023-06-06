В Госдуме раскрыли, готовится ли мобилизация в России

Необходимости в новой волне мобилизации пока нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Однако он отметил, что российские силы нужно восстанавливать.
«Речи о том, что грядет какая-то новая мобилизация, пока не идет. А как там оповещать будут — ну как будут, так и будут, мы же движемся вперед. Сейчас это можно передать и по электронной почте, и смс-сообщением» — заявил он изданию «Подъем». Депутат подчеркнул, что российские силы нужно восстановить. Процесс идет добровольно.
Минобороны РФ предложили оповещать лиц, которые подлежат мобилизации, через смс-рассылку. Об этом сообщается в проекте постановлений. Уведомление о повестке может также появиться в аккаунте на портале «Госуслуги» и в личном кабинете налогоплательщика. Это поможет сократить сроки оповещения и повысить его качество, передает агентство «Национальная служба новостей».
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