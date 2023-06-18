Военный обозреватель Баранец: необходимо принять новый закон для ЧВК «Вагнер»

19 июня 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» выполняют задачу, поставленную Владимиром Путиным, сказал Виктор Баранец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо срочно определить статус ЧВК «Вагнер», поскольку они, формально являясь наемниками, выполняют государственную задачу, при этом никому не подчиняются. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Нам нужно немедленно определить место ЧВК „Вагнер“ в структуре нашего государства. Это неизбежно, поскольку государственные интересы должны быть на первом месте. Государственная Дума несколько раз пыталась принять закон о частных военных компаниях. Такого закона нет. Хотя у нас в Конституции написано, что наемники запрещены. Но „Вагнер“ — это не наемники в чистом виде. Они воюют за Россию, выполняют ту задачу, которую в своем указе определил президент РФ Владимир Путин. При этом они никому не подчиняются», — сказал Виктор Баранец. По его словам, закон может быть создан по аналогии с регулированием отношений с Частными охранными предприятиями. «У нас есть закон о ЧОПах. Если бы „Вагнер“ был частной охранной организацией, то их отношения с государством четко регулировались законом», — отметил военный аналитик.

Необходимо срочно определить статус ЧВК «Вагнер», поскольку они, формально являясь наемниками, выполняют государственную задачу, при этом никому не подчиняются. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. «Нам нужно немедленно определить место ЧВК „Вагнер“ в структуре нашего государства. Это неизбежно, поскольку государственные интересы должны быть на первом месте. Государственная Дума несколько раз пыталась принять закон о частных военных компаниях. Такого закона нет. Хотя у нас в Конституции написано, что наемники запрещены. Но „Вагнер“ — это не наемники в чистом виде. Они воюют за Россию, выполняют ту задачу, которую в своем указе определил президент РФ Владимир Путин. При этом они никому не подчиняются», — сказал Виктор Баранец. По его словам, закон может быть создан по аналогии с регулированием отношений с Частными охранными предприятиями. «У нас есть закон о ЧОПах. Если бы „Вагнер“ был частной охранной организацией, то их отношения с государством четко регулировались законом», — отметил военный аналитик.