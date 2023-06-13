Металлургический холдинг готов вложить в инвестпроект в ХМАО полмиллиарда рублей

Группа компаний «Акрон Холдинг» планирует инвестировать в «АЛМАЗ-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Официальный сайт властей округа сообщил, что инвестиционную программу представители холдинга обсудили на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой на Петербургском международном экономическом форуме.
«На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры встретилась с представителями ГК „Акрон-Холдинг“. Они обсудили инвестиционную программу холдинга на текущий и следующий годы, предполагающую инвестирование „Алмаз-Нефтесервис“ в размере 550 млн рублей, в том числе 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру», — говорится в публикации
«АЛМАЗ-Нефтесервис» производит установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, которые используют крупные нефтедобывающие компании округа. Предприятие входит в производственный дивизион группы компаний «Акрон Холдинг».
Ранее URA.RU писало, что ранее владельцем завода «Алмаз» в Радужном был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство.
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