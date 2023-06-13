13 июня 2023

Металлургический холдинг готов вложить в инвестпроект в ХМАО полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев на Конаре Челябинск, нефтяной насос
«Акрон-Холдинг» планирует развивать производство погружных насосов в ХМАО Фото:

Группа компаний «Акрон Холдинг» планирует инвестировать в «АЛМАЗ-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Официальный сайт властей округа сообщил, что инвестиционную программу представители холдинга обсудили на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой на Петербургском международном экономическом форуме.

«На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры встретилась с представителями ГК „Акрон-Холдинг“. Они обсудили инвестиционную программу холдинга на текущий и следующий годы, предполагающую инвестирование „Алмаз-Нефтесервис“ в размере 550 млн рублей, в том числе 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру», — говорится в публикации

«АЛМАЗ-Нефтесервис» производит установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, которые используют крупные нефтедобывающие компании округа. Предприятие входит в производственный дивизион группы компаний «Акрон Холдинг».

Ранее URA.RU писало, что ранее владельцем завода «Алмаз» в Радужном был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство.

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Группа компаний «Акрон Холдинг» планирует инвестировать в «АЛМАЗ-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Официальный сайт властей округа сообщил, что инвестиционную программу представители холдинга обсудили на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой на Петербургском международном экономическом форуме. «На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры встретилась с представителями ГК „Акрон-Холдинг“. Они обсудили инвестиционную программу холдинга на текущий и следующий годы, предполагающую инвестирование „Алмаз-Нефтесервис“ в размере 550 млн рублей, в том числе 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру», — говорится в публикации «АЛМАЗ-Нефтесервис» производит установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, которые используют крупные нефтедобывающие компании округа. Предприятие входит в производственный дивизион группы компаний «Акрон Холдинг». Ранее URA.RU писало, что ранее владельцем завода «Алмаз» в Радужном был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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