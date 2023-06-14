14 июня 2023

Кравцов: в России издадут учебник по истории, отражающий события СВО

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут Фото:

Учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Новый учебник истории для учеников 5—9 классов будет готов в течение следующего года. Учебное пособие для старших классов уже разработано, и заниматься по нему начнут с сентября», — отметил министр Кравцов, передают «Известия».

По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут. Также школьникам расскажут про исторические события, которыми можно гордиться. Отдельно в новых учебниках по истории школьникам через факты пояснят причины проведения спецоперации на Украине.

Ранее Сергей Кравцов заявлял, что в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции после победы России. Он отмечал, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.

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Учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Новый учебник истории для учеников 5—9 классов будет готов в течение следующего года. Учебное пособие для старших классов уже разработано, и заниматься по нему начнут с сентября», — отметил министр Кравцов, передают «Известия». По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут. Также школьникам расскажут про исторические события, которыми можно гордиться. Отдельно в новых учебниках по истории школьникам через факты пояснят причины проведения спецоперации на Украине. Ранее Сергей Кравцов заявлял, что в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции после победы России. Он отмечал, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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