Кравцов: в России издадут учебник по истории, отражающий события СВО

15 июня 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Новый учебник истории для учеников 5—9 классов будет готов в течение следующего года. Учебное пособие для старших классов уже разработано, и заниматься по нему начнут с сентября», — отметил министр Кравцов, передают «Известия». По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут. Также школьникам расскажут про исторические события, которыми можно гордиться. Отдельно в новых учебниках по истории школьникам через факты пояснят причины проведения спецоперации на Украине. Ранее Сергей Кравцов заявлял, что в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции после победы России. Он отмечал, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.

Учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Новый учебник истории для учеников 5—9 классов будет готов в течение следующего года. Учебное пособие для старших классов уже разработано, и заниматься по нему начнут с сентября», — отметил министр Кравцов, передают «Известия». По мнению Сергея Кравцова, новые учебные пособия помогут детям понять основы страны, в которой они живут. Также школьникам расскажут про исторические события, которыми можно гордиться. Отдельно в новых учебниках по истории школьникам через факты пояснят причины проведения спецоперации на Украине. Ранее Сергей Кравцов заявлял, что в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции после победы России. Он отмечал, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.