Кравцов рассказал, когда в учебниках истории появится раздел про СВО

После победы России в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Как только мы победим, разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», — сказал Кравцов и интервью Первому каналу. Он отметил, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации, нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.
Ранее замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Она отметила, что первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов.
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