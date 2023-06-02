Кравцов рассказал, когда в учебниках истории появится раздел про СВО

Министр просвещения Кравцов: учебник истории будет дополнен после победы России в СВО
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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
Как только мы победим, разделы учебника истории будут дополнены, заявил Сергей Кравцов Фото:

После победы России в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Как только мы победим, разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», — сказал Кравцов и интервью Первому каналу. Он отметил, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации, нужно говорить обязательно, особенно в старших классах.

Ранее замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Она отметила, что первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов.

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После победы России в школьный учебник истории внесут раздел о специальной военной операции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Как только мы победим, разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», — сказал Кравцов и интервью Первому каналу. Он отметил, что о спецоперации и причинах, денацификации и демилитаризации, нужно говорить обязательно, особенно в старших классах. Ранее замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева заявила, что учебники истории для старшеклассников с разделом о спецоперации поступят в российские школы к 1 сентября. Она отметила, что первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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