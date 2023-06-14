14 июня 2023

Два человека погибли при падении дельтаплана в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Медики констатировали смерть пострадавших Фото:

Двое мужчин погибли в результате падения дельтаплана возле поселка Совхозный Катав-Ивановского района (Челябинская область) вечером 14 июня. Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, следователи начали проверку случившегося.

«В Челябинской области выясняются обстоятельства падения мотодельтаплана. Проверка проводится по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», — отметили в СКР.

Проверяют информацию о проведении развлекательных полетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трагедия, по предварительной информации, случилась около 20:50. Погибшим мужчинам было 36 и 38 лет.

Трагедия произошла вечером 14 июня
Трагедия произошла вечером 14 июня
Фото:
Проверяется информация о проведении развлекательных полетов
Проверяется информация о проведении развлекательных полетов
Фото:
Погибшим мужчинам было 36 и 38 лет
Погибшим мужчинам было 36 и 38 лет
Фото:

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Двое мужчин погибли в результате падения дельтаплана возле поселка Совхозный Катав-Ивановского района (Челябинская область) вечером 14 июня. Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, следователи начали проверку случившегося. «В Челябинской области выясняются обстоятельства падения мотодельтаплана. Проверка проводится по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», — отметили в СКР. Проверяют информацию о проведении развлекательных полетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трагедия, по предварительной информации, случилась около 20:50. Погибшим мужчинам было 36 и 38 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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