Медики констатировали смерть пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое мужчин погибли в результате падения дельтаплана возле поселка Совхозный Катав-Ивановского района (Челябинская область) вечером 14 июня. Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, следователи начали проверку случившегося.

«В Челябинской области выясняются обстоятельства падения мотодельтаплана. Проверка проводится по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», — отметили в СКР.

Проверяют информацию о проведении развлекательных полетов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трагедия, по предварительной информации, случилась около 20:50. Погибшим мужчинам было 36 и 38 лет.

Трагедия произошла вечером 14 июня Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Проверяется информация о проведении развлекательных полетов Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР