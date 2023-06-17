Как минимизировать последствия лесных пожаров

Эксперт в сфере госуправления Байнова призвала ввести запрет на разведение огня по всей России

18 июня 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Чаще всего в лесных пожарах виновен человек, сказала Мария Байнова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Необходимо во всех регионах запретить разведение огня, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU заявила социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова. «Властям необходимо перенять опыт регионов, где запрещено разжигать костры в лесах, запрещен пал травы. Необходимо побольше информировать людей о противопожарных мерах», — сказала Мария Байнова. Она назвала основные причины лесных пожаров. «Считается, что их количество увеличивается в связи с потеплением климата, стало больше засушливых дней. В этом году засушливая весна. Часто причиной пожаров является человек, пал травы, окурки, могут быть оборванные ЛЭП, это тоже антропогенная причина. Все это очень актуально для пожаров около населенных пунктов», — отметила собеседница агентства. Россияне боятся лесных пожаров. В первую очередь их пугает неуправляемость стихии, во вторую — потеря имущества и близких, свидетельствуют данные опроса URA.RU. В Уральском федеральном округе (УрФО) предварительный ущерб от лесных пожаров составил 905 млн рублей, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Необходимо во всех регионах запретить разведение огня, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU заявила социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова. «Властям необходимо перенять опыт регионов, где запрещено разжигать костры в лесах, запрещен пал травы. Необходимо побольше информировать людей о противопожарных мерах», — сказала Мария Байнова. Она назвала основные причины лесных пожаров. «Считается, что их количество увеличивается в связи с потеплением климата, стало больше засушливых дней. В этом году засушливая весна. Часто причиной пожаров является человек, пал травы, окурки, могут быть оборванные ЛЭП, это тоже антропогенная причина. Все это очень актуально для пожаров около населенных пунктов», — отметила собеседница агентства. Россияне боятся лесных пожаров. В первую очередь их пугает неуправляемость стихии, во вторую — потеря имущества и близких, свидетельствуют данные опроса URA.RU. В Уральском федеральном округе (УрФО) предварительный ущерб от лесных пожаров составил 905 млн рублей, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.