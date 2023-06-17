17 июня 2023

Как минимизировать последствия лесных пожаров

Эксперт в сфере госуправления Байнова призвала ввести запрет на разведение огня по всей России
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Чаще всего в лесных пожарах виновен человек, сказала Мария Байнова Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Необходимо во всех регионах запретить разведение огня, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU заявила социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова.

«Властям необходимо перенять опыт регионов, где запрещено разжигать костры в лесах, запрещен пал травы. Необходимо побольше информировать людей о противопожарных мерах», — сказала Мария Байнова.

Она назвала основные причины лесных пожаров. «Считается, что их количество увеличивается в связи с потеплением климата, стало больше засушливых дней. В этом году засушливая весна. Часто причиной пожаров является человек, пал травы, окурки, могут быть оборванные ЛЭП, это тоже антропогенная причина. Все это очень актуально для пожаров около населенных пунктов», — отметила собеседница агентства.

Россияне боятся лесных пожаров. В первую очередь их пугает неуправляемость стихии, во вторую — потеря имущества и близких, свидетельствуют данные опроса URA.RU. В Уральском федеральном округе (УрФО) предварительный ущерб от лесных пожаров составил 905 млн рублей, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

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Необходимо во всех регионах запретить разведение огня, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU заявила социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова. «Властям необходимо перенять опыт регионов, где запрещено разжигать костры в лесах, запрещен пал травы. Необходимо побольше информировать людей о противопожарных мерах», — сказала Мария Байнова. Она назвала основные причины лесных пожаров. «Считается, что их количество увеличивается в связи с потеплением климата, стало больше засушливых дней. В этом году засушливая весна. Часто причиной пожаров является человек, пал травы, окурки, могут быть оборванные ЛЭП, это тоже антропогенная причина. Все это очень актуально для пожаров около населенных пунктов», — отметила собеседница агентства. Россияне боятся лесных пожаров. В первую очередь их пугает неуправляемость стихии, во вторую — потеря имущества и близких, свидетельствуют данные опроса URA.RU. В Уральском федеральном округе (УрФО) предварительный ущерб от лесных пожаров составил 905 млн рублей, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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