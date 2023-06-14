Ущерб от лесных пожаров в УрФО составил более 900 млн рублей

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, ворота, пожар, огонь, возгорание, последствия пожара
Уральский федеральный округ пострадал на 905 млн рублей из-за лесных пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Предварительный ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном (УрФО) округе составил 905 млн рублей. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

«На данный момент ущерб от лесных пожаров на Урале составляет около 905 млн рублей. Ориентировочные затраты на тушение пожаров составили 664 млн рублей», — сказал Олег Сандаков на пресс-конференции ТАСС. В настоящее время идет точный подсчет экономического ущерба в регионах.

По его словам, ущерб от пожаров за аналогичный период 2022 года составил 961 млн рублей. В 2021 году округ пострадал на 674 млн рублей.

В Свердловской области сократилось количество пожаров на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров. Из-за чего власти региона 14 июня снимут режим ЧС, который был введен 5 мая. Лесные пожары на Среднем Урале бушуют с 25 апреля.

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Предварительный ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном (УрФО) округе составил 905 млн рублей. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. «На данный момент ущерб от лесных пожаров на Урале составляет около 905 млн рублей. Ориентировочные затраты на тушение пожаров составили 664 млн рублей», — сказал Олег Сандаков на пресс-конференции ТАСС. В настоящее время идет точный подсчет экономического ущерба в регионах. По его словам, ущерб от пожаров за аналогичный период 2022 года составил 961 млн рублей. В 2021 году округ пострадал на 674 млн рублей. В Свердловской области сократилось количество пожаров на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров. Из-за чего власти региона 14 июня снимут режим ЧС, который был введен 5 мая. Лесные пожары на Среднем Урале бушуют с 25 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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