Россияне заявили о страхах перед лесными пожарами

Психолог Дворкина: россияне боятся пожаров из-за их неуправляемости

Жители пожароопасных регионов боятся неуправляемой стихии и потери близких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Россияне боятся лесных пожаров. В первую очередь их пугает неуправляемость стихии, во вторую — потеря имущества и близких. Такие данные показали опросы, которые агентство URA.RU провело среди своих читателей telegram-каналов Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области и Ямала.

На вопрос telegram-канала «Курганистан» «Боитесь ли вы пожаров», 67% (из 2 901 проголосовавших) ответили утвердительно, так как волнуются за имущество и близких. Жителей Свердловской области в первую очередь пугает сама неуправляемая стихия — 35% (из 2 416 человек), — такие данные приводит «Екатское чтиво». Как сообщают «Темы Тюмени», жители региона волнуются за имущество и близких 39% (из 921 человека) и опасаются самой неуправляемости стихии 37%. В Челябинске, соответственно, это 41% и 38% (из 763 проголосовавших), сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог». На Ямале жителей в первую очередь пугает сама стихия — 41% (из 360 проголосовавших), пишет «Округ белых ночей».

В беседе с URA.RU Член Российского психологического общества, клинический психолог Маргарита Дворкина согласилась, что из-за лесных пожаров в целом среди населения преобладает общий напряженный фон. «Общий напряженный эмоциональный фон присутствует. Людей справедливо пугает стихия, которую нельзя в полной мере контролировать, а в некоторых случаях от человека не зависит вообще ничего. Кроме того, из-за пожаров было введено много ограничений, например, отмена в Екатеринбурге привычной „Майской прогулки“. Это тоже дестабилизирует эмоциональный фон, потому что человеку важны знакомые „островки стабильности“ для ровного душевного состояния», — отметила она.

Психолог посоветовала в таких ситуациях быть ближе друг другу и оказывать поддержку. «Страх за имущество, за свое здоровье и близких, переживания за экологию и тревога перед мощной стихией вполне объяснимы и рациональны в этой ситуации. Стоит быть человечнее, оказывать поддержку друг другу, это поможет компенсировать урон от стресса», — добавила Дворкина.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что самыми пожароопасными регионами России в этом году являются Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа, Алтайский край и Свердловская область. В ХМАО горит больше пяти тысяч гектаров леса.