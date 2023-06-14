14 июня 2023

Юрист рассказал пермякам о возможностях подработки без согласия работодателя

Юрист: рабочие пермяки могут иметь подработку без согласия работодателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Работа. Тюмень, трудовая книжка, работа
Согласие работодателя требуется только на основной работе Фото:

Рабочие пермяки вправе устроиться на подработку в другую компанию. Для этого не нужно разрешение работодателя с основного места работы. Таким экспертным мнением с URA.RU поделился руководитель юридической практики в Superjob.

«Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей», — рассказали в компании. Ограничения накладываются только на рабочих, которые работают во вредных условиях.

Что касается подработки на основном месте работы, то тут все зависит от работодателя. Сотрудник может попросить о дополнительной нагрузке, сверхурочных или работе по совместительству, но работодатель может отказать. Также наниматель может сам предложить подработку, но и сотрудник может от нее отказаться.

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Рабочие пермяки вправе устроиться на подработку в другую компанию. Для этого не нужно разрешение работодателя с основного места работы. Таким экспертным мнением с URA.RU поделился руководитель юридической практики в Superjob. «Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей», — рассказали в компании. Ограничения накладываются только на рабочих, которые работают во вредных условиях. Что касается подработки на основном месте работы, то тут все зависит от работодателя. Сотрудник может попросить о дополнительной нагрузке, сверхурочных или работе по совместительству, но работодатель может отказать. Также наниматель может сам предложить подработку, но и сотрудник может от нее отказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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