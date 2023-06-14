Юрист рассказал пермякам о возможностях подработки без согласия работодателя

Юрист: рабочие пермяки могут иметь подработку без согласия работодателя

15 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Согласие работодателя требуется только на основной работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рабочие пермяки вправе устроиться на подработку в другую компанию. Для этого не нужно разрешение работодателя с основного места работы. Таким экспертным мнением с URA.RU поделился руководитель юридической практики в Superjob. «Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей», — рассказали в компании. Ограничения накладываются только на рабочих, которые работают во вредных условиях. Что касается подработки на основном месте работы, то тут все зависит от работодателя. Сотрудник может попросить о дополнительной нагрузке, сверхурочных или работе по совместительству, но работодатель может отказать. Также наниматель может сам предложить подработку, но и сотрудник может от нее отказаться.

Рабочие пермяки вправе устроиться на подработку в другую компанию. Для этого не нужно разрешение работодателя с основного места работы. Таким экспертным мнением с URA.RU поделился руководитель юридической практики в Superjob. «Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей», — рассказали в компании. Ограничения накладываются только на рабочих, которые работают во вредных условиях. Что касается подработки на основном месте работы, то тут все зависит от работодателя. Сотрудник может попросить о дополнительной нагрузке, сверхурочных или работе по совместительству, но работодатель может отказать. Также наниматель может сам предложить подработку, но и сотрудник может от нее отказаться.