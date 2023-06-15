В МИД РФ высказались о «карте казаха»

В МИД РФ не увидели в выдаче «карты казаха» дискриминацию русских

15 июня 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Захарова высказалась о документе для этнических казахов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Министерстве иностранных дел России не увидели дискриминации русских в том, чтобы иностранным гражданам в Казахстане выдавали «карту казаха». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Такие инициативы есть и в других странах. Они имеют разную реализацию. Мы исходим из того, что принимаемое Казахстаном суверенное решение не нацелено на какую-то дискриминацию, что решение подобного посыла не несет», — заявила Захарова. С июля 2023 года этнические казахи, проживающие за пределами Казахстана, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в республику, получив карту «Ата жолы» или так называемую «карту казаха». Представитель МИД также высказалась о возможном вводе Россией аналогичной «карты русского». «О наших усилиях по защите соотечественников известно. Не все происходит такими темпами, как хочется, но многое делается. Удалось, например, добиться того, чтобы ребенок, родившийся от смешенного брака за границей имел такое же право на гражданство, как и родившийся в России. Один из примеров нашей прикладной работы», — сказала Захарова. Ранее в МИД прокомментировали ситуацию с уголовным преследованием ополченцев Донбасса в СНГ по статьям о «наемничестве». В министерстве заявили, что занимается каждым известным им случаем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Министерстве иностранных дел России не увидели дискриминации русских в том, чтобы иностранным гражданам в Казахстане выдавали «карту казаха». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Такие инициативы есть и в других странах. Они имеют разную реализацию. Мы исходим из того, что принимаемое Казахстаном суверенное решение не нацелено на какую-то дискриминацию, что решение подобного посыла не несет», — заявила Захарова. С июля 2023 года этнические казахи, проживающие за пределами Казахстана, смогут воспользоваться возможностью упрощенного въезда в республику, получив карту «Ата жолы» или так называемую «карту казаха». Представитель МИД также высказалась о возможном вводе Россией аналогичной «карты русского». «О наших усилиях по защите соотечественников известно. Не все происходит такими темпами, как хочется, но многое делается. Удалось, например, добиться того, чтобы ребенок, родившийся от смешенного брака за границей имел такое же право на гражданство, как и родившийся в России. Один из примеров нашей прикладной работы», — сказала Захарова. Ранее в МИД прокомментировали ситуацию с уголовным преследованием ополченцев Донбасса в СНГ по статьям о «наемничестве». В министерстве заявили, что занимается каждым известным им случаем.