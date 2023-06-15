15 июня 2023

В челябинском лесу запретили собирать грибы и ягоды из-за опасности отравления. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акарицидная (противоклещевая) обработка территории парка имени Пушкина. Челябинск, акарицидная обработка, парк пушкина, противоклещевая обработка
Во время обработки запрещается отдых в лесу, выпас скота и сбор растений Фото:

В лесах Варненского района (Челябинская область) запретили собирать грибы, ягоды и растения до 20 июня из-за обработки территории химикатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Проходит наземная обработка химикатами от звездчатого пилильщика-ткача на территории Варненского лесничества. Устанавливается ограничение по сбору грибов, ягод и лекарственных растений до 20 июня», — уточнили в управлении.

Выпас скота, отдых и сенокошение разрешается через пять дней после обработки. Химикатами будет обработано 332,5 гектара.

Запрет продлится до 20 июня
Запрет продлится до 20 июня
Обработка проводится от звездчатого пилильщика-ткача
Обработка проводится от звездчатого пилильщика-ткача

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В лесах Варненского района (Челябинская область) запретили собирать грибы, ягоды и растения до 20 июня из-за обработки территории химикатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Проходит наземная обработка химикатами от звездчатого пилильщика-ткача на территории Варненского лесничества. Устанавливается ограничение по сбору грибов, ягод и лекарственных растений до 20 июня», — уточнили в управлении. Выпас скота, отдых и сенокошение разрешается через пять дней после обработки. Химикатами будет обработано 332,5 гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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