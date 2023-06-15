Во время обработки запрещается отдых в лесу, выпас скота и сбор растений
В лесах Варненского района (Челябинская область) запретили собирать грибы, ягоды и растения до 20 июня из-за обработки территории химикатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.
«Проходит наземная обработка химикатами от звездчатого пилильщика-ткача на территории Варненского лесничества. Устанавливается ограничение по сбору грибов, ягод и лекарственных растений до 20 июня», — уточнили в управлении.
Выпас скота, отдых и сенокошение разрешается через пять дней после обработки. Химикатами будет обработано 332,5 гектара.
Запрет продлится до 20 июня
Обработка проводится от звездчатого пилильщика-ткача
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