Во время обработки запрещается отдых в лесу, выпас скота и сбор растений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесах Варненского района (Челябинская область) запретили собирать грибы, ягоды и растения до 20 июня из-за обработки территории химикатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Проходит наземная обработка химикатами от звездчатого пилильщика-ткача на территории Варненского лесничества. Устанавливается ограничение по сбору грибов, ягод и лекарственных растений до 20 июня», — уточнили в управлении.

Выпас скота, отдых и сенокошение разрешается через пять дней после обработки. Химикатами будет обработано 332,5 гектара.

Запрет продлится до 20 июня фото: пресс-служба ГУ лесами