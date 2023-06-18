Тюменские силовики устроили погоню за пьяным подростком. Видео

19 июня 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени инспекторы ДПС устроили погоню за 17-летним подростком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали. «Инспекторы ДПС на улице Береговой оформляли пьяного водителя. В это время они заметили, как неподалеку от них развернулся автомобиль ВАЗ-2112. Стали его преследовать. Водитель не справился с управлением, бросил автомобиль и убежал. Его задержали во дворах, это оказался 17-летний подросток», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что подросток не имел прав управления транспортом. На место вызвали мать подростка и в ее присутствии составили протоколы о правонарушениях.

В Тюмени инспекторы ДПС устроили погоню за 17-летним подростком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали. «Инспекторы ДПС на улице Береговой оформляли пьяного водителя. В это время они заметили, как неподалеку от них развернулся автомобиль ВАЗ-2112. Стали его преследовать. Водитель не справился с управлением, бросил автомобиль и убежал. Его задержали во дворах, это оказался 17-летний подросток», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что подросток не имел прав управления транспортом. На место вызвали мать подростка и в ее присутствии составили протоколы о правонарушениях.