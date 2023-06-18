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Тюменские силовики устроили погоню за пьяным подростком. Видео

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали Фото:

В Тюмени инспекторы ДПС устроили погоню за 17-летним подростком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали.

«Инспекторы ДПС на улице Береговой оформляли пьяного водителя. В это время они заметили, как неподалеку от них развернулся автомобиль ВАЗ-2112. Стали его преследовать. Водитель не справился с управлением, бросил автомобиль и убежал. Его задержали во дворах, это оказался 17-летний подросток», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что подросток не имел прав управления транспортом. На место вызвали мать подростка и в ее присутствии составили протоколы о правонарушениях.

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В Тюмени инспекторы ДПС устроили погоню за 17-летним подростком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Тюменец пытался сбежать от сотрудников полиции через дворы, однако его задержали. «Инспекторы ДПС на улице Береговой оформляли пьяного водителя. В это время они заметили, как неподалеку от них развернулся автомобиль ВАЗ-2112. Стали его преследовать. Водитель не справился с управлением, бросил автомобиль и убежал. Его задержали во дворах, это оказался 17-летний подросток», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что подросток не имел прав управления транспортом. На место вызвали мать подростка и в ее присутствии составили протоколы о правонарушениях.
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