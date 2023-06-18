В Челябинской области за год в полтора раза вырос спрос на медиков

Медицинские кадры в регионе все более востребованы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области спрос на медицинские кадры за год увеличился в 1,5 раза. Как рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, диапазон предлагаемых средних зарплат составил 34 — 70 тысяч рублей.

«В Челябинской области за январь — май 2023 года открыли 6,3 тысячи вакансий для медиков. Это на 50% (или в полтора раза) больше, чем годом ранее за тот же период. Средние предлагаемые зарплаты составляют 34 — 70 тысяч рублей (год назад было 30 — 60 тысяч рублей)», — отметили специалист платформы.

Служба исследований сервиса выяснила, что именно в медицине и фармацевтике специалисты чаще остальных недовольны уровнем своего дохода. Сразу 84% опрошенных заявили, что хотели бы получать больше. Из группы недовольных половина настаивает на удвоении заработков.

Чаще всего требуются врачи различных специальностей (39% вакансий), администраторы в клиники (22%) и медсестры (14%). В регионе на одну вакансию приходится 1,1 резюме, что говорит о кадровом дефиците. Нормальный уровень в HeadHunter оценили в 4,0 — 7,9 вакансии.