18 июня 2023

В Челябинской области за год в полтора раза вырос спрос на медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, операционная, хирургия, операционист, здоровье, больница, здоровье, медик
Медицинские кадры в регионе все более востребованы Фото:

В Челябинской области спрос на медицинские кадры за год увеличился в 1,5 раза. Как рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, диапазон предлагаемых средних зарплат составил 34 — 70 тысяч рублей.

«В Челябинской области за январь — май 2023 года открыли 6,3 тысячи вакансий для медиков. Это на 50% (или в полтора раза) больше, чем годом ранее за тот же период. Средние предлагаемые зарплаты составляют 34 — 70 тысяч рублей (год назад было 30 — 60 тысяч рублей)», — отметили специалист платформы.

Служба исследований сервиса выяснила, что именно в медицине и фармацевтике специалисты чаще остальных недовольны уровнем своего дохода. Сразу 84% опрошенных заявили, что хотели бы получать больше. Из группы недовольных половина настаивает на удвоении заработков.

Чаще всего требуются врачи различных специальностей (39% вакансий), администраторы в клиники (22%) и медсестры (14%). В регионе на одну вакансию приходится 1,1 резюме, что говорит о кадровом дефиците. Нормальный уровень в HeadHunter оценили в 4,0 — 7,9 вакансии.

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В Челябинской области спрос на медицинские кадры за год увеличился в 1,5 раза. Как рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, диапазон предлагаемых средних зарплат составил 34 — 70 тысяч рублей. «В Челябинской области за январь — май 2023 года открыли 6,3 тысячи вакансий для медиков. Это на 50% (или в полтора раза) больше, чем годом ранее за тот же период. Средние предлагаемые зарплаты составляют 34 — 70 тысяч рублей (год назад было 30 — 60 тысяч рублей)», — отметили специалист платформы. Служба исследований сервиса выяснила, что именно в медицине и фармацевтике специалисты чаще остальных недовольны уровнем своего дохода. Сразу 84% опрошенных заявили, что хотели бы получать больше. Из группы недовольных половина настаивает на удвоении заработков. Чаще всего требуются врачи различных специальностей (39% вакансий), администраторы в клиники (22%) и медсестры (14%). В регионе на одну вакансию приходится 1,1 резюме, что говорит о кадровом дефиците. Нормальный уровень в HeadHunter оценили в 4,0 — 7,9 вакансии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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