Челябинское заксобрание увеличило выплаты участникам СВО

Законодательное собрание Челябинской области увеличило выплаты участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

«Депутаты одобрили изменения в областной бюджет на 2025 год. Расходы на выплаты участникам СВО и членам их семей выросли на 5,8 млрд рублей. В том числе это связано с увеличением объема выплат до конца текущего года по решению губернатора области Алексея Текслера», — сообщили в пресс-службе.

Также в бюджет включены дополнительные федеральные средства в сумме более 1,3 млрд рублей, которые имеют целевой характер. Они будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, модернизацию коммунальной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса, обеспечение нуждающихся граждан лекарствами и медицинскими изделиями. С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят по доходам — 291,6 млрд рублей, по расходам — 385,2 млрд рублей. Дефицит составит 93,5 млрд рублей.

