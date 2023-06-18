Тюменец угнал с автомойки машину и попал на ней в ДТП

Тюменка оставила автомобиль на мойке, а через несколько часов машина пропала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени сотрудник автомойки угнал со своего места работы машину и попал на ней в ДТП. Девушка оставила автомобиль на мойке, а через несколько часов машина пропала. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Потерпевшая, приехав на мойку, передала [сотруднику автомойки] ключи от автомобиля. В день совершения преступления злоумышленник решил воспользоваться оставленным транспортным средством, и отправился кататься по областному центру. Находясь за рулем автомобиля, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

После аварии тюменец скрылся, однако позднее его задержали полицейские и возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.