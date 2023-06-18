18 июня 2023
17 июня 2023

Тюменец угнал с автомойки машину и попал на ней в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбург, автомойка, мойка машин, самообслуживание
Тюменка оставила автомобиль на мойке, а через несколько часов машина пропала Фото:

В Тюмени сотрудник автомойки угнал со своего места работы машину и попал на ней в ДТП. Девушка оставила автомобиль на мойке, а через несколько часов машина пропала. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Потерпевшая, приехав на мойку, передала [сотруднику автомойки] ключи от автомобиля. В день совершения преступления злоумышленник решил воспользоваться оставленным транспортным средством, и отправился кататься по областному центру. Находясь за рулем автомобиля, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

После аварии тюменец скрылся, однако позднее его задержали полицейские и возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Тюмени сотрудник автомойки угнал со своего места работы машину и попал на ней в ДТП. Девушка оставила автомобиль на мойке, а через несколько часов машина пропала. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Потерпевшая, приехав на мойку, передала [сотруднику автомойки] ключи от автомобиля. В день совершения преступления злоумышленник решил воспользоваться оставленным транспортным средством, и отправился кататься по областному центру. Находясь за рулем автомобиля, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП», — говорится в сообщении ведомства. После аварии тюменец скрылся, однако позднее его задержали полицейские и возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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