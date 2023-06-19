Кириенко проверил, как помогают бойцам СВО в Калининграде

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Заседание координационного комитета. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетили отделение филиала, который оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Антон Алиханов отметил, что в регионе оказывается всесторонняя поддержка бойцам и их родственникам.

«Сергей Кириенко совместно с Антоном Алихановым посетил отделение филиала, которое с 1 июня оказывает помощь участникам специальной военной операции и членам их семей», — сообщается на официальном сайте правительства Калининградской области. Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов, сотрудников Центра социальной поддержки населения и других организаций.

Филиалом налажен механизм работы по адресному сопровождению граждан, предоставляются как федеральные, так и региональные социальные выплаты. Открытие фонда позволило оказывать услуги по принципу «одного окна». Фонд «Защитники Отечества» оказал содействие в присвоении статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве, оформлении документов для социальных выплат и другим направлениям деятельности.

Сергей Кириенко и Антон Алиханов посетили филиал помощи военнослужащим
Сергей Кириенко и Антон Алиханов посетили филиал помощи военнослужащим
Фото:
В ходе поездки Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов
В ходе поездки Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов
Фото:
Фонд «Защитники Отечества» предоставляют помощь участникам СВО
Фонд «Защитники Отечества» предоставляют помощь участникам СВО
Фото:

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетили отделение филиала, который оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Антон Алиханов отметил, что в регионе оказывается всесторонняя поддержка бойцам и их родственникам. «Сергей Кириенко совместно с Антоном Алихановым посетил отделение филиала, которое с 1 июня оказывает помощь участникам специальной военной операции и членам их семей», — сообщается на официальном сайте правительства Калининградской области. Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов, сотрудников Центра социальной поддержки населения и других организаций. Филиалом налажен механизм работы по адресному сопровождению граждан, предоставляются как федеральные, так и региональные социальные выплаты. Открытие фонда позволило оказывать услуги по принципу «одного окна». Фонд «Защитники Отечества» оказал содействие в присвоении статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве, оформлении документов для социальных выплат и другим направлениям деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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