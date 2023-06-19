Кириенко проверил, как помогают бойцам СВО в Калининграде 19 июня 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетили отделение филиала, который оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Антон Алиханов отметил, что в регионе оказывается всесторонняя поддержка бойцам и их родственникам. «Сергей Кириенко совместно с Антоном Алихановым посетил отделение филиала, которое с 1 июня оказывает помощь участникам специальной военной операции и членам их семей», — сообщается на официальном сайте правительства Калининградской области. Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов, сотрудников Центра социальной поддержки населения и других организаций. Филиалом налажен механизм работы по адресному сопровождению граждан, предоставляются как федеральные, так и региональные социальные выплаты. Открытие фонда позволило оказывать услуги по принципу «одного окна». Фонд «Защитники Отечества» оказал содействие в присвоении статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве, оформлении документов для социальных выплат и другим направлениям деятельности. Сергей Кириенко и Антон Алиханов посетили филиал помощи военнослужащим Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области В ходе поездки Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области Фонд «Защитники Отечества» предоставляют помощь участникам СВО Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетили отделение филиала, который оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Антон Алиханов отметил, что в регионе оказывается всесторонняя поддержка бойцам и их родственникам. «Сергей Кириенко совместно с Антоном Алихановым посетил отделение филиала, которое с 1 июня оказывает помощь участникам специальной военной операции и членам их семей», — сообщается на официальном сайте правительства Калининградской области. Сергей Кириенко ознакомился с работой социальных координаторов, сотрудников Центра социальной поддержки населения и других организаций. Филиалом налажен механизм работы по адресному сопровождению граждан, предоставляются как федеральные, так и региональные социальные выплаты. Открытие фонда позволило оказывать услуги по принципу «одного окна». Фонд «Защитники Отечества» оказал содействие в присвоении статуса ветерана боевых действий, трудоустройстве, оформлении документов для социальных выплат и другим направлениям деятельности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям