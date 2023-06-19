Командование ВСУ в ходе контрнаступления вынуждено отправлять в атаку подразделения, которые не предназначены для выполнения таких задач. Об этом рассказал украинский военнопленный.
«Мы отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо», — передает слова пленного РИА Новости. Солдат подчеркнул, что его батальон, который является пехотной частью, использовали для штурма, вместо того, чтобы держать линию обороны, как положено. В результате, атака захлебнулась, и подразделения, не предназначенные для таких задач, были вынуждены идти в атаку, заключил военнопленный.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили достаточной подготовки, что приводит к неудачам в контрнаступлениях. Такая ситуация является причиной неудачных операций Киева. Состояние украинских военных на запорожском направлении оставляет желать лучшего, поскольку они продолжают терпеть большие потери в живой силе и технике, передает «Утро.ру».
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