Украинский военнопленный: ВСУ используют подразделения не по назначению

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
В ВСУ пехотные батальоны используются в качестве штурмовых бригад, заявил пленный ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ в ходе контрнаступления вынуждено отправлять в атаку подразделения, которые не предназначены для выполнения таких задач. Об этом рассказал украинский военнопленный.

«Мы отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо», — передает слова пленного РИА Новости. Солдат подчеркнул, что его батальон, который является пехотной частью, использовали для штурма, вместо того, чтобы держать линию обороны, как положено. В результате, атака захлебнулась, и подразделения, не предназначенные для таких задач, были вынуждены идти в атаку, заключил военнопленный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили достаточной подготовки, что приводит к неудачам в контрнаступлениях. Такая ситуация является причиной неудачных операций Киева. Состояние украинских военных на запорожском направлении оставляет желать лучшего, поскольку они продолжают терпеть большие потери в живой силе и технике, передает «Утро.ру».

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Командование ВСУ в ходе контрнаступления вынуждено отправлять в атаку подразделения, которые не предназначены для выполнения таких задач. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Мы отдельная механизированная бригада, то есть мы пехотный батальон, а нас начали использовать, как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа, что недопустимо», — передает слова пленного РИА Новости. Солдат подчеркнул, что его батальон, который является пехотной частью, использовали для штурма, вместо того, чтобы держать линию обороны, как положено. В результате, атака захлебнулась, и подразделения, не предназначенные для таких задач, были вынуждены идти в атаку, заключил военнопленный. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили достаточной подготовки, что приводит к неудачам в контрнаступлениях. Такая ситуация является причиной неудачных операций Киева. Состояние украинских военных на запорожском направлении оставляет желать лучшего, поскольку они продолжают терпеть большие потери в живой силе и технике, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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