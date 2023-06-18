В ЯНАО проверяют шокирующие фото из морга

Полиция Ноябрьска проводит проверку по факту появления в сети фото из морга

19 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

В ЯНАО полиция проводит проверку по появившимся в соцсети снимкам из морга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Ноябрьска (ЯНАО) проводит проверку по факту размещения в социальных сетях фото молодой девушки, сделанных в морге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «ОМВД России по г. Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Основанием для проверки стала статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». Пост с фото умершей молодой девушки появился в городских группах Ноябрьска вечером 16 числа. По данным корреспондентов «МК-Ямал», авторы поста утверждали, что шокирующие фото сделаны в морге и на них запечатлен труп 22-летней ноябрянки, тело которой нашли под окнами дома. Пост с фото был быстро удален из социальных сетей. По результатам проверки полиция примет процессуальные решения.

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) проводит проверку по факту размещения в социальных сетях фото молодой девушки, сделанных в морге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «ОМВД России по г. Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Основанием для проверки стала статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». Пост с фото умершей молодой девушки появился в городских группах Ноябрьска вечером 16 числа. По данным корреспондентов «МК-Ямал», авторы поста утверждали, что шокирующие фото сделаны в морге и на них запечатлен труп 22-летней ноябрянки, тело которой нашли под окнами дома. Пост с фото был быстро удален из социальных сетей. По результатам проверки полиция примет процессуальные решения.