Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик.
«Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным.
К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу».
Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.
Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик. «Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным. К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу». Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.