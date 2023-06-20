Пленный медик ВСУ: командование отправляет мобилизованных на убой. Видео

20 июня 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

К мобилизованным относятся как к «пушечному мясу», заявил медик ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик. «Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным. К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу». Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.

Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик. «Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным. К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу». Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.