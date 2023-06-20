Пленный медик ВСУ: командование отправляет мобилизованных на убой. Видео

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, ВСУ
К мобилизованным относятся как к «пушечному мясу», заявил медик ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик.

«Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным.

К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу».

Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.

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Военное командование заставляет мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление на убой. Об этом рассказал пленный украинский медик. «Люди идут на убой, нам дают [задание] в приказном порядке», — сказал военнослужащий, видео с его участием опубликовало Минобороны РФ в telegram-канале. Он добавил, что сам является мобилизованным. К тому же, по его словам, если солдат откажется выполнять поручения, неизвестно что будет с ним дальше. Он отметил, что к мобилизованным относятся как к «пушечному мясу». Ранее украинский военнопленный рассказал о том, что при контрнаступлении командование ВСУ отправляет на передовую подразделения, которые к этому не готовы. Солдат объяснил, что его пехотный батальон отправили для штурма, вместо укрепления линии обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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