Экономист объяснила, с чем связан рекордный рост цен на авиабилеты

Экономист Духон: цены на авиабилеты формируются из современных реалий

20 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

На стоимость цен на авиабилеты повлияло много факторов, считает Анна Духон Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост цен на авиабилеты произошел из-за поднятия цена на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса в мае выросла на 28% по сравнению с прошлым годом, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года. По данным ФАС, рост цен с января по сентябрь, не превышает индекс инфляции 4,5—6,5%, прогнозируемый Банком России. Ведомство отследило стоимость по более, чем 500 маршрутам. «Структура цены на авиабилет — это достаточно сложная величина. Любая стоимость формируется из издержек, которые несут, в данном случае, авиаперевозчики. Конечно, они у них выросли. Это топливный сбор и сбор аэропортов. Есть еще обслуживание, зарплата персонала, а она в любом случае также должна индексироваться. Цена на топливо выросла. Обслуживание тоже выросло, у нас же запчасти импортные. Есть еще такая очень серьезная штука как оборотные средства. Им нужно держать какой-то объем капитала. Если у нас с вами усложняется логистика в том же обслуживании деталях, то есть миллион долларов крутится с какой-то скоростью, а сейчас она замедлилась, они должны нарастить свой объем оборотных денежных средств. Им эти деньги взять неоткуда. Они это могут переложить только в увеличение цены», — объяснила Анна Духон. В беседе с URA.RU эксперт по управлению бизнес-процессами Глеб Белавин предложил улучшить методику расчетов. «Я обращаю внимание на ту методику, по которой производился расчет. Потому как с высокой долей вероятности она не учитывает достаточно большого количества факторов, связанных с изменением структуры этих перевозок, в том числе и санкционного давления. Скорее всего, методика использована классическая и нужно вводить какие-то дополнительные критерии, как, например, сегментация по направлениям, используемый парк, возможные ограничения на использование этого парка, удорожание, которое происходит в связи с этим», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост цен на авиабилеты произошел из-за поднятия цена на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса в мае выросла на 28% по сравнению с прошлым годом, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года. По данным ФАС, рост цен с января по сентябрь, не превышает индекс инфляции 4,5—6,5%, прогнозируемый Банком России. Ведомство отследило стоимость по более, чем 500 маршрутам. «Структура цены на авиабилет — это достаточно сложная величина. Любая стоимость формируется из издержек, которые несут, в данном случае, авиаперевозчики. Конечно, они у них выросли. Это топливный сбор и сбор аэропортов. Есть еще обслуживание, зарплата персонала, а она в любом случае также должна индексироваться. Цена на топливо выросла. Обслуживание тоже выросло, у нас же запчасти импортные. Есть еще такая очень серьезная штука как оборотные средства. Им нужно держать какой-то объем капитала. Если у нас с вами усложняется логистика в том же обслуживании деталях, то есть миллион долларов крутится с какой-то скоростью, а сейчас она замедлилась, они должны нарастить свой объем оборотных денежных средств. Им эти деньги взять неоткуда. Они это могут переложить только в увеличение цены», — объяснила Анна Духон. В беседе с URA.RU эксперт по управлению бизнес-процессами Глеб Белавин предложил улучшить методику расчетов. «Я обращаю внимание на ту методику, по которой производился расчет. Потому как с высокой долей вероятности она не учитывает достаточно большого количества факторов, связанных с изменением структуры этих перевозок, в том числе и санкционного давления. Скорее всего, методика использована классическая и нужно вводить какие-то дополнительные критерии, как, например, сегментация по направлениям, используемый парк, возможные ограничения на использование этого парка, удорожание, которое происходит в связи с этим», — подчеркнул он.