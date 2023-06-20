Врач-доброволец в зоне СВО применяет уникальную собственную методику

Врач-доброволец Дугужев спасает жизни, группируя медикаменты на комплекты по аптечкам

20 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Уникальный метод Шихмагомеда Дугужева спасает множество жизней в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты. Об этом врач рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда идет реальный бой — ты открываешь аптечку, а там вываливается все подряд. Я сгруппировал медикаменты на комплекты. В первом — шприц и несколько ампул с противошоковыми и обезболивающими препаратами. Второй комплект — кровоостанавливающий», — рассказал Дугужев. Врач добавил, что он и другие медики делают уколы внутривенно. По его словам, это эффективно, так как средство в шприце начинает работать уже спустя 10-15 минут. По словам Дугужева, его метод комплектации аптечки должен помогать простым военнослужащим оказывать товарищам эффективную медицинскую помощь. Медик рассказал, что спас много жизней, используя уникальную методику. Ранее руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что половина смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран. По его словам, более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута.

Медик добровольческого отряда БАРС-3 Шихмагомед Дугужев разработал метод формирования аптечки, при котором все ее медикаменты сгруппированы на комплекты. Об этом врач рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда идет реальный бой — ты открываешь аптечку, а там вываливается все подряд. Я сгруппировал медикаменты на комплекты. В первом — шприц и несколько ампул с противошоковыми и обезболивающими препаратами. Второй комплект — кровоостанавливающий», — рассказал Дугужев. Врач добавил, что он и другие медики делают уколы внутривенно. По его словам, это эффективно, так как средство в шприце начинает работать уже спустя 10-15 минут. По словам Дугужева, его метод комплектации аптечки должен помогать простым военнослужащим оказывать товарищам эффективную медицинскую помощь. Медик рассказал, что спас много жизней, используя уникальную методику. Ранее руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что половина смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран. По его словам, более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута.