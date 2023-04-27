Медик Катулин рассказал о распространенной причине смерти в зоне СВО

Медик Катулин: половина смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран

Специалисты УЦТМ работают в зоне СВО и изучают новый опыт, заявил Катулин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Более половины смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации — от неправильного наложения жгута. Об этом заявил руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

«Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — передают слова медика РИА Новости.

Катулин отметил, что, по сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС РФ, появилось множество нюансов. К примеру, изменились калибры орудий, объем воздействия на солдат, большое значение имеет местность, на которой проходят боевые действия. По словам медика, специалисты УЦТМ работают в зоне СВО и изучают новый опыт.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее сообщалось, что за год российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч бойцов, включая самых опытных военных, пишет издание Politico.