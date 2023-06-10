10 июня 2023
09 июня 2023

В ЯНАО из-за непогоды могут закрыть паромную переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Работу переправы «Салехард — Лабытнанги» могут ограничить или приостановить из-за ветра Фото:

В ЯНАО в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий возможна приостановка работы паромной переправы «Салехард — Лабытнанги». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.

«Синоптики прогнозируют усиление ветра 12 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ожидает дождливое и холодное начало недели. В некоторых городах округа прогнозируется дождь со снегом.

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В ЯНАО в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий возможна приостановка работы паромной переправы «Салехард — Лабытнанги». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Синоптики прогнозируют усиление ветра 12 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ожидает дождливое и холодное начало недели. В некоторых городах округа прогнозируется дождь со снегом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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