В ЯНАО из-за непогоды могут закрыть паромную переправу

11 июня 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Работу переправы «Салехард — Лабытнанги» могут ограничить или приостановить из-за ветра Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий возможна приостановка работы паромной переправы «Салехард — Лабытнанги». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Синоптики прогнозируют усиление ветра 12 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ожидает дождливое и холодное начало недели. В некоторых городах округа прогнозируется дождь со снегом.

В ЯНАО в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий возможна приостановка работы паромной переправы «Салехард — Лабытнанги». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. «Синоптики прогнозируют усиление ветра 12 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ожидает дождливое и холодное начало недели. В некоторых городах округа прогнозируется дождь со снегом.