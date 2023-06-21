Власти РФ запретят отключать горячую воду более чем на 14 дней

22 июня 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор планирует запретить муниципальным властям отключать горячую воду в период проведения профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сообщили журналисты. «Власти законодательно ограничат отключение горячей воды сроком в 14 дней. Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней», — пишут журналисты «Известия». По их словам, на данный момент этот период никак не регламентируется. В регионах сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, но сроки в две недели носят только рекомендательный характер. Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отметил, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать профилактику, так как им дают оплату за поставку услуги, то есть горячей воды. Однако ремонтные работы зависят от технического состояния инфраструктуры, а она иногда может быть изношенной. Ранее URA.RU писало о том, что юрист Константин Крохин сообщил, что законно отключать воду в домах из-за ремонта труб управляющие компании могут и на 10, и на 15, и на 21 день. Все зависит от региона и его состояния системы ЖКХ. В случае, если после установленного срока, воду в дома так и не дали, жители могут получить компенсацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор планирует запретить муниципальным властям отключать горячую воду в период проведения профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сообщили журналисты. «Власти законодательно ограничат отключение горячей воды сроком в 14 дней. Речь идет о ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Их нарушение может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней», — пишут журналисты «Известия». По их словам, на данный момент этот период никак не регламентируется. В регионах сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, но сроки в две недели носят только рекомендательный характер. Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков отметил, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать профилактику, так как им дают оплату за поставку услуги, то есть горячей воды. Однако ремонтные работы зависят от технического состояния инфраструктуры, а она иногда может быть изношенной. Ранее URA.RU писало о том, что юрист Константин Крохин сообщил, что законно отключать воду в домах из-за ремонта труб управляющие компании могут и на 10, и на 15, и на 21 день. Все зависит от региона и его состояния системы ЖКХ. В случае, если после установленного срока, воду в дома так и не дали, жители могут получить компенсацию.