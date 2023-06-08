Юрист назвал, на какой срок по закону в домах могут отключить горячую воду

Юрист Крохин: горячую воду в доме имеют право отключить почти на месяц

09 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сроки по отключению воды устанавливают регионы, напомнил Константин Крохин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законно отключать воду в домах из-за ремонта труб управляющие компании могут и на 10, и на 15, и на 21 день, все зависит от региона и его состояния системы ЖКХ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. «В Москве 10 дней, в каких-то регионах 15, где-то 21. В Советское время и в 90-тые годы было почти 30 дней. Все зависит от региона. То есть он, исходя из состояния своей системы ЖКХ, труб устанавливает этот срок. Если состояние хорошее, присутствует большой процент надежных, обновленных труб, тогда он сокращается. Мы надеемся, что, допустим в Москве, Московской области, в Черноморской агломерации, там, где новое строительство, где идет модернизация сетевого хозяйства, этот срок будет восемь дней, а может быть мы увидим и пять. Сейчас существуют технологии, новые материалы, условно говоря, синтетические трубы, которые могут лежать в земле от 50 до 100 лет, как заявляют производители. Даже если они будут находиться там 50 лет и будут повреждаться, при большом их количестве можно не отключать. По таким трубам идет робот, который может диагностировать дистанционно какие-то дефекты и место повреждения находится очень быстро. Можно выявить за один-два дня. Но для того, чтобы это стало реальностью, необходимы большие инвестиции», — объяснил Константин Крохин. По словам юриста, в случае, если после установленного срока, воду в дома так и не дали, жители могут получить компенсацию. «У нас ключевой норматив — 354 постановление Правительства РФ, которое говорит о том, что если отопление включили или горячую воду включили позже, то человек имеет право на перерасчет. Где 21 день, то от 21 дня, плюс от этих дат отнимается реальный срок отключения, например, три месяца, и человек за каждый день отсутствия этой услуги, например, горячего водоснабжения в праве просить перерасчет. В этом постановлении есть формула перерасчета, и любой заинтересованный человек может с ней ознакомиться», — добавил Крохин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законно отключать воду в домах из-за ремонта труб управляющие компании могут и на 10, и на 15, и на 21 день, все зависит от региона и его состояния системы ЖКХ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. «В Москве 10 дней, в каких-то регионах 15, где-то 21. В Советское время и в 90-тые годы было почти 30 дней. Все зависит от региона. То есть он, исходя из состояния своей системы ЖКХ, труб устанавливает этот срок. Если состояние хорошее, присутствует большой процент надежных, обновленных труб, тогда он сокращается. Мы надеемся, что, допустим в Москве, Московской области, в Черноморской агломерации, там, где новое строительство, где идет модернизация сетевого хозяйства, этот срок будет восемь дней, а может быть мы увидим и пять. Сейчас существуют технологии, новые материалы, условно говоря, синтетические трубы, которые могут лежать в земле от 50 до 100 лет, как заявляют производители. Даже если они будут находиться там 50 лет и будут повреждаться, при большом их количестве можно не отключать. По таким трубам идет робот, который может диагностировать дистанционно какие-то дефекты и место повреждения находится очень быстро. Можно выявить за один-два дня. Но для того, чтобы это стало реальностью, необходимы большие инвестиции», — объяснил Константин Крохин. По словам юриста, в случае, если после установленного срока, воду в дома так и не дали, жители могут получить компенсацию. «У нас ключевой норматив — 354 постановление Правительства РФ, которое говорит о том, что если отопление включили или горячую воду включили позже, то человек имеет право на перерасчет. Где 21 день, то от 21 дня, плюс от этих дат отнимается реальный срок отключения, например, три месяца, и человек за каждый день отсутствия этой услуги, например, горячего водоснабжения в праве просить перерасчет. В этом постановлении есть формула перерасчета, и любой заинтересованный человек может с ней ознакомиться», — добавил Крохин.