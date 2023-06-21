Женщина-водитель в Челябинске пострадала, вылетев с проезжей части и застряв под трубами теплотрассы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ).
«На пересечении улиц Автодорожной и Производственной 22 июня в 08.50 легковой автомобиль „Kia Rio“ вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», — рассказали в УБЖ.
На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения. Женщину, эвакуировав из автомобиля, передали бригаде скорой помощи.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.