21 июня 2023

Женщина-водитель в Челябинске пострадала, застряв под трубами теплотрассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Бурова-Петрова. Курган, труба водопровода, теплотрасса
Автомобиль вылетел с дороги и оказался под трубами теплотрассы Фото:

Женщина-водитель в Челябинске пострадала, вылетев с проезжей части и застряв под трубами теплотрассы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ).

«На пересечении улиц Автодорожной и Производственной 22 июня в 08.50 легковой автомобиль „Kia Rio“ вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», — рассказали в УБЖ.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения. Женщину, эвакуировав из автомобиля, передали бригаде скорой помощи.

Водителя зажало в автомобиле
Водителя зажало в автомобиле

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина-водитель в Челябинске пострадала, вылетев с проезжей части и застряв под трубами теплотрассы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). «На пересечении улиц Автодорожной и Производственной 22 июня в 08.50 легковой автомобиль „Kia Rio“ вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», — рассказали в УБЖ. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения. Женщину, эвакуировав из автомобиля, передали бригаде скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...