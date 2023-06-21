Женщина-водитель в Челябинске пострадала, застряв под трубами теплотрассы. Фото

22 июня 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Автомобиль вылетел с дороги и оказался под трубами теплотрассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина-водитель в Челябинске пострадала, вылетев с проезжей части и застряв под трубами теплотрассы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). «На пересечении улиц Автодорожной и Производственной 22 июня в 08.50 легковой автомобиль „Kia Rio“ вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», — рассказали в УБЖ. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения. Женщину, эвакуировав из автомобиля, передали бригаде скорой помощи. Водителя зажало в автомобиле Челябинская городская служба спасения

Женщина-водитель в Челябинске пострадала, вылетев с проезжей части и застряв под трубами теплотрассы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ). «На пересечении улиц Автодорожной и Производственной 22 июня в 08.50 легковой автомобиль „Kia Rio“ вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате аварии пострадала 52-летняя женщина-водитель, она оказалась зажата в салоне», — рассказали в УБЖ. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения. Женщину, эвакуировав из автомобиля, передали бригаде скорой помощи.