Комнаты в Магнитогорске в среднем почти на 100 тысяч рублей дороже, чем в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске комнаты стали стоить дешевле, чем в Магнитогорске. С января 2023 по июнь комнаты во втором по величине городе Челябинской области подорожали на 21,3%. В Челябинске рост стоимости подобного жилья за полгода составил 9,5%, сообщается в исследовании, проведенном сайтом «Мир квартир».

«Больше всего за последние полгода комнаты выросли в цене в Кирове (+25,1%), Новокузнецке (+23%), Магнитогорске (+21,3%). В Челябинске рост стоимости квартир составил 9,5%», — сообщается на сайте.

Специалисты портала «Мир квартир» отмечают, средняя стоимость комнат в Магнитогорске после подорожания составила 775 тысяч 404 рубля. В Челябинске, согласно исследованию, аналогичное жилье можно приобрести за 679 тысяч 815 рублей.

В целом с начала 2023 года цены на комнаты упали в Калининграде (-9,8%), Махачкале (-7,6%), Казани (-5%), Мурманске (-3,8%), Белгороде (-2,4%), Санкт-Петербурге (-1,8%), и Краснодаре (-1,6%). В среднем по стране на данный момент подобная недвижимость стоит 1 млн 147 тысяч 418 рублей, что на 4,3% дороже, чем полгода назад.