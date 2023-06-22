В России предлагают запретить цветные пластиковые бутылки

23 июня 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Цветной пластик могут запретить уже в 2024 году Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России могут запретить выпуск разноцветной пластиковой тары для напитков уже в 2024 году. Это связано со сложностью сортировки и переработки. «В 2024 году власти планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков, следует из документов Российского экологического оператора. Такой временной ориентир уже закреплен в федеральном проекте „Экономика замкнутого цикла“», — говорится в материале «Известий». В операторе заявили, что для разноцветной пластиковой тары сложнее организовать раздельную переработку. В Минпромторге также указали, что разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью. При этом в документе указано, что в 2024 году в России уже могут запретить до пяти разновидностей пластиковой тары, к 2030-му количество запрещенных видов бутылок могут плавно довести до 20. Это тара, где использовались нерастворимые клеи и с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ). «На первом этапе оператор предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, такие пигменты используют в производстве тары для напитков. Это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных — белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого», — уточнили авторы материала. В перечень первоочередных запретов на использование попала тонкая термоусадочная пленка для упаковок с йогуртами и различными напитками, а также пластиковая сетка для отдела овощей-фруктов, дой-паки (для майонеза, кетчупа или сгущеного молока, к примеру) и даже кофейные капсулы. Ранее стало известно, что в России планируют ввести запрет на использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек, передает «НСН». А экологи предложили заменить пластик в России чешуей и крахмалом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут запретить выпуск разноцветной пластиковой тары для напитков уже в 2024 году. Это связано со сложностью сортировки и переработки. «В 2024 году власти планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков, следует из документов Российского экологического оператора. Такой временной ориентир уже закреплен в федеральном проекте „Экономика замкнутого цикла“», — говорится в материале «Известий». В операторе заявили, что для разноцветной пластиковой тары сложнее организовать раздельную переработку. В Минпромторге также указали, что разнообразие цветов является рекламным ходом, а не необходимостью. При этом в документе указано, что в 2024 году в России уже могут запретить до пяти разновидностей пластиковой тары, к 2030-му количество запрещенных видов бутылок могут плавно довести до 20. Это тара, где использовались нерастворимые клеи и с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ). «На первом этапе оператор предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, такие пигменты используют в производстве тары для напитков. Это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных — белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого», — уточнили авторы материала. В перечень первоочередных запретов на использование попала тонкая термоусадочная пленка для упаковок с йогуртами и различными напитками, а также пластиковая сетка для отдела овощей-фруктов, дой-паки (для майонеза, кетчупа или сгущеного молока, к примеру) и даже кофейные капсулы. Ранее стало известно, что в России планируют ввести запрет на использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек, передает «НСН». А экологи предложили заменить пластик в России чешуей и крахмалом.