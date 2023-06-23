Видео про арест высокопоставленного генерала армии оказалось фейком

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Наручники, арест, признание, заключение, наручники
Авторы ролика не раскрыли имя офицера (архивный снимок) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Видео про задержание неназванного высокопоставленного офицера в Москве, которое расходится по соцсетям, является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На днях в соцсетях стал распространяться ролик. В нем рассказывается, что крупный telegram-канал, ссылаясь на источник в Министерстве обороны, якобы сообщил об аресте коррумпированного «высокопоставленного генерала армии». Операцию по задержанию провела ФСБ. «Генерал попал в поле зрения, когда всплыл скандал с нехваткой обмундирования для мобилизованных. Многим мобилизованным пришлось купить амуницию за свой счет. Генерала задержали прямо на выходе из его подмосковного особняка. В гараже у него был обнаружен склад с краденой амуницией», — говорится в видео.

URA.RU выяснило, что изначально ролик появился в сети еще в октябре 2022 года. На то, что это фейк, указывает отсутствие фактической информации в материале. Авторы не назвали имя офицера, его подразделение, дату ареста. Видео смонтировано из архивных кадров разных тематик: пресечение вывоза военной экипировки за рубеж сотрудниками Кольцовской таможни, новый сербский комплект защитного снаряжения, задержание ракетчика из Барнаула, подозреваемого в госизмене. Официальные источники и авторитетные СМИ не сообщали о данном задержании.

Ранее стало известно, что россиян запугивают в мессенджерах фейковыми сообщениями о новом вирусе «Арктур». Информацию опровергла ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

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Видео про задержание неназванного высокопоставленного офицера в Москве, которое расходится по соцсетям, является фейком. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. На днях в соцсетях стал распространяться ролик. В нем рассказывается, что крупный telegram-канал, ссылаясь на источник в Министерстве обороны, якобы сообщил об аресте коррумпированного «высокопоставленного генерала армии». Операцию по задержанию провела ФСБ. «Генерал попал в поле зрения, когда всплыл скандал с нехваткой обмундирования для мобилизованных. Многим мобилизованным пришлось купить амуницию за свой счет. Генерала задержали прямо на выходе из его подмосковного особняка. В гараже у него был обнаружен склад с краденой амуницией», — говорится в видео. URA.RU выяснило, что изначально ролик появился в сети еще в октябре 2022 года. На то, что это фейк, указывает отсутствие фактической информации в материале. Авторы не назвали имя офицера, его подразделение, дату ареста. Видео смонтировано из архивных кадров разных тематик: пресечение вывоза военной экипировки за рубеж сотрудниками Кольцовской таможни, новый сербский комплект защитного снаряжения, задержание ракетчика из Барнаула, подозреваемого в госизмене. Официальные источники и авторитетные СМИ не сообщали о данном задержании. Ранее стало известно, что россиян запугивают в мессенджерах фейковыми сообщениями о новом вирусе «Арктур». Информацию опровергла ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
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